Governo corrige progressão remuneratória automática

O Ministério da Defesa já retificou o erro cometido ao revogar o decreto-lei que dava direito aos militares de progressão remuneratória no posto de forma automática, lapso cometido na aprovação do decreto-lei que atualizou o montante do suplemento da condição militar.Ao, o gabinete da ministra Helena Carreiras assegura que "nunca houve em qualquer momento intenção de revogar ou sequer alterar o regime da progressão remuneratória dos militares" e que "foi corrigido o referido erro sem quaisquer consequências sobre aquele direito, que se mantém intocado".No entanto, denunciam as associações de sargentos e praças das Forças Armadas, o novo articulado da lei deixou de assegurar a atualização da componente fixa do suplemento de condição militar.