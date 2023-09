A secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, defendeu esta quarta-feira que, no combate ao tráfico, é necessário trabalhar com as autarquias e acabar com os bairros degradados que potenciam comportamentos desviantes.No Parlamento, num debate sobre a PSP do Porto, disse que "o combate faz-se na repressão ao tráfico de estupefacientes, mas do lado do consumo não se faz pela repressão policial", defendendo respostas articuladas entre a tutela e o poder local.