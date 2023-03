Governo vai comprar 846 carros para a PSP e GNR por 34 milhões de euros

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um investimento de 34 milhões de euros para a aquisição, pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, de 846 veículos ligeiros para a GNR e PSP. As compras deverão estar concluídas até 2025, informa o ministério.Trata-se de um investimento "realizado ao abrigo do Decreto-Lei de Programação do Investimento em Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança". "Estão em curso os procedimentos necessários para o lançamento dos concursos públicos internacionais para a aquisição adicional de motociclos e veículos pesados para as Forças de Segurança num valor estimado de 2,7 milhões de euros", acrescenta o Ministério da Administração Interna.