Gratificados abrem nova guerra na GNR

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma diretiva interna do Comandante-Geral da GNR, que veio "clarificar" o regime dos serviços remunerados - feitos para entidades privadas e pagos por estas -, está a causar polémica por obrigar os militares a estarem disponíveis para efetuar este trabalho, que ocorre fora do horário normal de serviço.De acordo com o documento assinado pelo tenente-general Botelho Miguel, passam a existir quatro escalas para estes serviços, duas para voluntá... < br />