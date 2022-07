Grupo armado leva milhares de euros em roubo a casa

Três homens armados e encapuzados invadiram, ontem de madrugada, uma casa em Azoia, concelho de Sintra, e ameaçaram a única ocupante da moradia - fugindo com milhares de euros em bens e numerário.





Segundo apurou ojunto de fontes policiais, a vítima, que foi ameaçada com as armas, mas não terá sido agredida, relatou a presença de três homens. As autoridades não descartam que os assaltantes pudessem ser em maior número.O assalto é agora investigado pela Polícia Judiciária.