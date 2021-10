Grupo de encapuzados agride casal durante assalto a residência na Azambuja

A GNR da Azambuja está a investigar um alegado assalto a uma residência, nos arredores daquela localidade, e que teve como vítima um casal (um homem de 67 anos, e uma mulher de 61).

Segundo as vítimas, únicas testemunhas do crime, o assalto ocorreu entre as 02h00 e as 03h00 desta segunda-feira.

Um grupo de quatro homens, encapuzados, e armados com paus e ferros, forçou a entrada na residência do casal.

As vítimas dizem ter sido agredidas, assistindo ao roubo de uma caçadeira e dois telemóveis.

A GNR foi chamada ao local, e já está a investigar.

Não houve necessidade de assistência médica às vítimas.