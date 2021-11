Uma papelaria na Moita, no concelho Marinha Grande, foi assaltada na madrugada desta terça-feira por um grupo de homens.Os autores do assalto roubaram maços de tabaco e dinheiro que estava na caixa. O grupo utilizou o carro para entrar na papelaria. As imagens de vigilância captaram pelo menos dois homens, mas podem ser mais. Estão neste momento em fuga.A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o caso.