Grupo detido durante violenta manifestação pela atuação das autoridades no Jamaica agiu “contra a Polícia”

Pena suspensa e multas por ataque visando polícia.

Por Miguel Curado | 09:11

Os quatro homens presos a 21 de janeiro na avenida da Liberdade, em Lisboa, por ataque à PSP, durante uma manifestação contra a violência policial no bairro Jamaica, Seixal, foram ontem condenados a uma pena suspensa de prisão e três de multa. No entanto, o juiz disse ter ficado provado que os arguidos "integraram um grupo contra a PSP".



Bruno Andrade de 29 anos foi condenado a 5 meses de prisão, suspensos. Tem antecedentes e foi provado que cometeu o crime de participação em motim. José Augusto Júnior de 22 anos foi condenado pelo mesmo crime a multa de 350 euros.



A magistrada diz que a dupla integrou um grupo de pelo menos 50 pessoas que desrespeitou a PSP e "quebrou a paz". Vinham acusados de ofensas e dano por arremesso de pedras, de que foram absolvidos, apesar dos ferimentos em polícias, e danos de 1740 euros no equipamento da PSP.



Teodoro Ferreira e Bruno Fonseca, de 26 e 31 anos, foram condenados a multas entre os 250 e os 450 euros, por injúrias. Os vídeos que ambos fizeram ajudaram na condenação.