As 15 pessoas detidas na terça-feira pela GNR em vários concelhos do distrito do Porto são suspeitas de furtos, em casas e estabelecimentos comerciais, em 15 distritos.













Segundo a GNR de Viseu, que liderou a investigação e a operação que envolveu mais de 30 buscas, os suspeitos, com laços familiares, atuavam em grupo “com elevada precisão e planeamento”. Foram apreendidos veículos, centenas de bens, mais de um quilo de artigos em ouro e 35 mil euros.