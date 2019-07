Grupo espalha terror na Amadora e obriga carro a parar para realizar assalto

Um gang de assaltantes (com 4 ou 5 membros), espalhou diversos objetos metálicos numa rua do bairro da Cova da Moura, na Amadora, o que levou dois homens a terem de imobilizar o carro em que circulavam.As vítimas foram de imediato atacadas pelos ladrões e ficaram sem diversos bens pessoais.O crime ocorreu às 04h15 de segunda-feira. Mal o condutor da viatura se viu obrigado a parar o carro, os ladrões apareceram encapuzados. Pelo menos dois, segundo relatos das vítimas à PSP, empunhavam pistolas.Depois de obrigarem os dois ocupantes a saírem do veículo, os ladrões revistaram o interior do mesmo. A uma das vítimas roubaram dinheiro, dois anéis em ouro e documentos. À outra levaram os documentos e um telemóvel. A PJ investiga.