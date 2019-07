Populares limpam com lixívia vestígios de tiro em homem na Cova da Moura

Populares limparam quinta-feira ao final da tarde, em minutos e ainda antes da chegada da PSP, os vestígios de uma tentativa de homicídio na Cova da Moura, Amadora.Usaram água e lixívia em grandes quantidades e recolheram o invólucro da bala de calibre 9 mm (igual às da PSP) que atingiu um homem de 36 anos junto a uma virilha.Segundo apurou o, a PSP não conseguiu recolher indícios, razão pela qual a PJ também não foi ao local.Os populares recusaram dar testemunho e a vítima, da Margem Sul, disse que o ataque poderá estar relacionado com um roubo de que foi vítima no dia 16, ficando sem dois telemóveis e um relógio, mas do qual não fez queixa à Polícia.