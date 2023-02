O furto a uma loja de bicicletas profissionais na estrada de Polima, Cascais, em junho de 2019 - no qual foram levadas quatro ‘máquinas’, num prejuízo de 18 mil euros -, levou a investigação da PSP a destapar uma rede que vendia em Espanha as bicicletas e ferramentas industriais furtadas em Portugal. Sete homens já foram ligados a crimes com um dano de 300 mil euros, suspeitando a PSP que tenham levado mais de um milhão euros.









As quatro bicicletas furtadas por três encapuzados, às 05h00, da estrada de Polima, foram descobertas pela Guardia Civil quatro meses depois, em Badajoz. Seguiu-se uma investigação “de grande complexidade”, entre a PSP e a Guardia Civil, que levou, desde outubro de 2022, à detenção de sete suspeitos - três deles colocados em prisão preventiva.

O grupo atuou em 2019 e 2020. Alugavam carrinhas em Espanha e vinham cometer os crimes a Portugal, em lojas “previamente selecionadas” de bicicletas topo de gama e máquinas e ferramentas industriais. Esse material era vendido em Espanha. Foram recuperadas bicicletas em Portugal e em Espanha.