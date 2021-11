As notas falsas de 500 euros eram usadas para fazer compras de valor reduzido em lojas, de forma a receber o máximo de troco em dinheiro verdadeiro. Esta foi a estratégia seguida por três homens (dois de 50 anos e um de 46) e uma mulher, de 49, que hoje começam a ser julgados no Tribunal de Coimbra, por terem tentado passar, em cinco dias, em outubro de 2016, 19 notas falsas no valor de 9500 euros.