A GNR de Almada anunciou a detenção de quatro homens, entre os 30 e os 45 anos, que usavam as saídas precárias de reclusos para introduzirem droga em cadeias da Área Metropolitana de Lisboa.





As detenções ocorreram na semana passada, no Monte de Caparica. Desde maio de 2020 que os detidos abasteciam de droga a zona. A GNR apreendeu-lhes um quilo de canábis, 158 gramas de cocaína e 383 gramas de heroína, e ainda telemóveis, munições e armas de fogo. A rede começou a abastecer as prisões no início de 2021. Dois ficaram na cadeia e outros dois com apresentações.