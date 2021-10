O Investigação CM descobriu as origens de um grupo que continua a espalhar o medo na região de Gâmbia, em Setúbal. As ações, à base do terror e da violência, começaram com a ocupação ilegal de um terreno na reserva natural do Estuário do Sado. Os donos da herdade de Gâmbia são a voz e o rosto de uma comunidade que sofre em silêncio com medo das represálias de um grupo criminoso extremamente violento, que vive num clima de impunidade.