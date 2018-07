Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guardas prisionais já fazem testes de álcool

Serviços prisionais dizem que para já não existirão punições.

Por Miguel Curado | 09:19

Já estão a ser feitos os testes aleatórios de controlo de consumo de álcool e drogas aos guardas prisionais das 49 cadeias do País.



A confirmação foi feita ao CM pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP), assegurando que, "por ora, o objetivo não passa pela aplicação de medidas disciplinares, mas sim por prevenção".



Esta decisão da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, foi passada a lei em 2017. Não foi logo aplicada porque optou-se por, segundo a DGSP, "esperar pela criação do projeto de saúde ocupacional".



"Trata-se de um programa que disponibiliza apoio psicológico e de medicina do trabalho aos guardas prisionais que sofram de dependência, fazendo-se o encaminhamento de alguns casos para o Serviço Nacional de Saúde", conforme refere a DGSP. Desde junho, acrescenta a mesma entidade, "que estão a ser feitas consultas de medicina do trabalho no Porto e em Angra do Heroísmo".



O CM sabe que, na terça-feira, cerca de 15 guardas que entraram no turno das 16h00 da cadeia de Lisboa foram chamados a realizar testes de alcoolemia.