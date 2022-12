As autoridades estão a investigar o acidente que matou a cantora Claudisabel na madrugada do passado dia 19, na A2, em Alcácer do Sal, cujo motivo permanece por explicar, mas não afastam a hipótese de crime.



De acordo com o Código da Estrada, o condutor que embate na traseira de outro veículo é considerado culpado pelo acidente.