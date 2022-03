Corpo retido durante várias horas dentro de helicóptero do INEM no hospital de Santa Cruz

O helicóptero do INEM de Évora esteve retido, desde a tarde desta segunda-feira, no hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, concelho de Oeiras, devido à morte da mulher que transportava. A vítima, de 48 anos, ficou ferida com gravidade na sequência de um despiste de uma viatura ligeira em Coruche, cerca das 14h50.

Ao CM, o Comando Territorial da GNR de Santarém explicou que o helicóptero foi acionado para levar a mulher para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas, devido ao óbito durante o transporte, a rota foi mudada.

O corpo foi entretanto removido para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa pelas 21h15.