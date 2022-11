Homem detido por violar a filha nas Caldas da Rainha

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira um homem por abusar sexualmente da filha, nas Caldas da Rainha.O suspeito, de 36 anos, terá cometido os abusos desde 2017, sendo que à data a vítima tinha 11 anos. O homem terá "aproveitado momentos a sós com aquela, para cometer os abusos", avança a Polícia Judiciária de Leiria (PJ) em comunicado.

As autoridades apenas tiveram conhecimento, em setembro, dos crimes praticados na sequência de mensagens do agressor, de teor sexual, enviadas às vítima "que lhe provocaram crises de ansiedade, partilhando tais acontecimentos com família amiga com quem a vítima passava férias, que por sua vez reportou a esta PJ", pode ler-se no comunicado.



O detido que aguarda julgamento em liberdade, noutro processo por crime de pornografia, vai ser presente às autoridades competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.