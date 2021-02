Conduzia um carro que tinha sido furtado num assalto a uma casa, em Vila Nova de Gaia. Quando os agentes da PSP - a efetuarem uma fiscalização no âmbito do estado de emergência, no bairro do Viso, Porto - lhe deram ordem de paragem, sexta-feira de manhã, fugiu em alta velocidade. Parou na avenida Fontes Pereira de Melo, nas proximidades, e escapou a pé, abandonando um dos passageiros: uma grávida.