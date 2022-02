Homem abusa sexualmente a enteada menor 200 vezes em Sintra

Um desempregado de 43 anos, residente no concelho de Sintra, foi detido pela secção de crimes sexuais da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa, por suspeitas de ter abusado sexualmente da enteada, hoje com 17 anos, por mais de 200 vezes.O predador sexual começou a namorar com a mãe da vítima quando esta tinha seis anos. Ao que o CM apurou, o agressor esperou que a enteada mais velha saísse de casa para ir viver com um namorado, em outubro de 2019, para começar a atacar a vítima.A menina, com apenas 15 anos, começou a ser gradualmente assediada pelo homem, que aproveitava as ausências da companheira para cometer os abusos. Há precisamente uma semana, depois de a menor ter revelado a uma colega de escola o terror que estava a passar, e de esta ter feito uma queixa anónima à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), que foi parar à PJ, é que se iniciou a investigação.Os inspetores precisaram de poucas horas para deter o predador sexual, que ficou em prisão preventiva por ordem do tribunal.