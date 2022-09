Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) dos Açores, indiciado por 10 crimes de abuso sexual da própria enteada, de apenas 14.





Segundo o comunicado, o predador sexual aproveitou-se do facto de coabitar com a vítima “para a sujeitar a atos sexuais de relevo”. Os crimes ocorreram numa ilha do Grupo Central da Região Autónoma dos Açores. Após denúncia, uma brigada da PJ de Ponta Delgada começou a investigar e acabou por deter o suspeito já nesta semana. Presente a primeiro interrogatório judicial, o agressor sexual ficou sujeito à medida de coação de proibição total de aproximação e contactos com a vítima.