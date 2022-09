Um homem, de 37 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ter abusado sexualmente da enteada, de 14 anos, nos Açores.O detido aproveitou-se "do contexto de coabitação para sujeitar a vítima aos atos sexuais", pode ler-se no comunicado da PJ. O homem está indiciado pela prática de dez crimes de abuso sexual.O arguido ficou proibido de se aproximar e de contactar com a vítima depois de ser presente a primeiro interrogatório judicial.