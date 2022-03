Um homem, de 39 anos, ficou ferido, esta sexta-feira ao final da tarde, depois de ter sido atingido por um objeto quando se encontrava na rua, no Bairro da Pasteleira, no Porto.Segundo apurou oo objeto terá sido arremessado do interior de um carro que passava no local. Depois disso, o suspeito colocou-se em fuga.Apesar de ter sofrido ferimentos na cabeça o homem foi apenas socorrido no local.A PSP tomou conta da ocorrência.