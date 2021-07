Um homem, de 68 anos, agrediu esta sexta-feira um outro, de 70, com uma martelada na cabeça, na localidade de Paredes, concelho de Alenquer. Na origem do incidente estará um diferendo sobre terrenos que os dois homens já mantinham há vários anos.A vítima sofreu um hematoma na testa, mas ainda teve forças para desferir alguns murros no agressor. Os dois homens foram transportados, sob vigilância da GNR, ao Hospital de Vila Franca de Xira.