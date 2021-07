Homem alega ter sido raptado durante 14 horas no Estoril

Um homem, de 35 anos, queixou-se à Polícia de ter sido agredido e raptado por outros quatro, numa gasolineira do Estoril, e obrigado a ir a várias caixas multibanco. Terá iludido os captores, em Oeiras, e fugido a pé até casa, em Cascais, dando o alerta.Segundo apurou o, o homem afirmou que foi atacado às 13h30 de terça-feira. Obrigado a entrar no seu carro, foi agredido e passado para a traseira de outra viatura. Não terá feito nenhum levantamento. Apareceu em casa pelas 03h30 de quarta-feira, 14 horas após o suposto rapto. Foi assistido no hospital. A PJ investiga.