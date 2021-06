Um homem, de 31 anos, foi agredido e raptado por quatro indivíduos, em Alcoutim, no Algarve. Um dos suspeitos, de 34 anos, foi detido pela Polícia Judiciária.A vítima foi agredida com socos e pontapés e transportada à força para Loulé. O crime, segundo revelou ontem o Ministério Público, foi praticado após um negócio com um carro.O detido ficou proibido de contactar com a vítima e obrigado a apresentações periódicas às autoridades.