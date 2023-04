Um homem de 44 anos foi apanhado pela PSP de Loures a fazer quatro assaltos em apenas três dias. Num dos crimes, o ladrão agrediu um homem com uma barra de ferro.Referenciado em oito situações neste ano - e preso pela PSP em cinco -, o homem de 44 anos voltou a ser detido na sexta-feira, em São João da Talha.Um homem de 50 anos, agredido pelo suspeito, apanhou-o a furtar tinta. No fim de semana, o assaltante escapara à PSP com duas trotinetas e um escadote furtados.