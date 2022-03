Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Judiciária dos Açores, com o apoio da GNR, pela posse de 14,85 quilos de várias drogas, foi esta segunda-feira anunciado.A detenção ocorreu no concelho de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, no âmbito de uma fiscalização rodoviária. O detido escondia, numa viatura, 10 quilos de haxixe, 4 quilos de heroína e 850 gramas de codeína, num total superior a 64 500 doses individuais. Presente a interrogatório, ficou preso em casa com pulseira.