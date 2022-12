Homem apanhado em flagrante pela GNR a agredir a companheira no Alentejo

A GNR de Portalegre deteve, esta terça-feira, um homem suspeito da prática do crime de violência doméstica em Avis, no Alentejo.Devido a episódios de agressões entre o casal, as forças de autoridade foram chamadas ao local, apanhando o agressor em flagrante, isto é, no exato momento em que agredia a companheira, de 44 anos.O detido, também ele com 44 anos, "permaneceu nas instalações da Guarda, até ser presente no mesmo dia ao Tribunal Judicial de Fonteira, onde lhe foi aplicada a medida de coação de proibição de se aproximar da vítima por qualquer meio, proibição de permanecer na residência do casal e de se aproximar da mesma num raio de 500 metros, frequência de programa para arguidos no contexto de violência doméstica e obrigação de apresentação semanal no posto policial da área da residência", como se pode ler no comunicado da GNR.