Homem armado ameaça funcionários e enfermeiros no Hospital de Santa Cruz em Carnaxide

A PSP de Oeiras deteve um homem de 46 anos, suspeito de ameaçar vários funcionários administrativos e de enfermagem num hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.



O caso ocorreu no passado dia 1 de junho.





Em comunicado, as autoridades revelaram que o suspeito começou por ameaçar o vigilante no local, "apontando-lhe diretamente uma faca tipo militar que foi posteriormente apreendida, para assim conseguir entrar na unidade hospitalar".De seguida, e já no interior do hospital, ameaçou vários funcionários administrativos e de enfermagem, uma vez que teria sido impedido de entrar e circular noutras áreas daquela unidade.As autoridades foram acionadas para o Hospital de Santa Cruz, onde encontraram o suspeito, munido de uma arma branca, a entoar ameaças num tom agressivo a vários funcionários presentes.Apesar de alguma insistência, o suspeito acatou as ordens da polícia para que largasse a faca.Após ter sido presente a tribunal, o processo baixou a inquérito.