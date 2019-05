Homem assalta bomba de combustível ao pontapé em Ponte de Lima

Um posto de combustível na freguesia da Correlhã, em Ponte de Lima, foi assaltado por um ladrão que não utilizou qualquer arma e conseguiu roubar 2280 euros.Surpreendeu o funcionário das bombas de gasolina por volta das 23h00 de quinta-feira, quando o espaço já estava fechado e a vítima se encontrava a contar o dinheiro do apuro do dia.Com um pontapé, o ladrão arrombou a porta da loja de conveniência e ameaçou agredir o empregado caso este não lhe entregasse todo dinheiro.Assustado e sem oferecer resistência, o homem deu todas as notas que tinha em sua posse e o assaltante fugiu do local.O crime foi captado pelas câmaras de videovigilância no local, cujas imagens já estão na posse da GNR de Viana do Castelo, que ficou com a investigação.