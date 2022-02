A PSP da Amadora deteve um homem, de 45 anos, que agrediu com inseticida um agente que, conjuntamente com um colega, acompanhava a mulher do detido, após esta ter feito queixa por violência doméstica.A vítima pediu ajuda aos polícias, na esquadra, para que a acompanhassem enquanto recolhia alguns bens pessoais. A desordem ocorreu na segunda-feira.