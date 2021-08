Uma mulher foi perseguida pelo ex-companheiro até à casa-abrigo para vítimas de violência doméstica onde se encontrava refugiada, em Portimão. O homem, de 35 anos, que ameaçou matar a mulher, de 33, e suicidar-se em seguida, barricou-se no cimo do edifício mas acabou detido pela PSP.O agressor descobriu a casa onde a ex-companheira estava e, munido com uma faca e aos gritos pela rua, perseguiu-a e tentou forçar a entrada no edifício, ao mesmo tempo que a ameaçava de morte.