Uma idosa, que caminhava com o apoio de uma bengala, foi atacada por um homem, de 47 anos, que a puxou e lhe roubou a carteira que levava debaixo do braço, com 15 euros, documentos e dois telemóveis.



Fonte do Comando da PSP de Faro disse esta quarta-feira ao CM que o suspeito fugiu na direção do mercado de Santo Amaro. Foi perseguido por populares, que alertaram a PSP. Uma patrulha deteve o suspeito. Este confessou o crime. O material roubado foi todo recuperado.

Ver comentários