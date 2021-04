Uma mulher de 25 anos foi detida pela PSP de Coimbra por ter roubado a carteira a um homem que a tinha contratado para ter relações sexuais, naquela cidade.Os dois marcaram o encontro sexual para o vão de uma escada de acesso a um parque de estacionamento. Logo no início do contacto íntimo, a mulher, através de astúcia, furtou a carteira e colocou-se em fuga.O lesado perseguiu a ladra e avisou a PSP, que a conseguiu apanhar com o produto do furto.