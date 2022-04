Um homem, de 52 anos, foi detido pela PSP após efetuar disparos de caçadeira que atingiram várias janelas da habitação de um vizinho, na avenida Tenente Coronel José Pessoa, em Cascais.



Não houve feridos.



Ao que o CM apurou, em causa estão desentendimentos entre vizinhos.



Segundo relatos no local, o homem terá feito cerca de sete disparos e "ontem já tinha tentado arrombar a porta do vizinho".



O homem foi internado no Hospital Francisco Xavier, em Cascais, por suspeitas de perturbação a nível psicológico.