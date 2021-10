Filho de Sousa Cintra fica obrigado a tratamento após disparos e fogo em Portimão

Miguel Cintra, filho do empresário e ex-presidente do Sporting Sousa Cintra, foi esta terça-feira considerado inimputável pelo Tribunal de Portimão, devido a uma doença do foro mental.Os juízes decretaram como medida de segurança o internamento do homem de 52 anos, mas suspenderam a sua execução por 5 anos mediante a obrigação de tratamento médico. “É uma sentença que fez justiça”, considerou Rogério Alves, advogado do arguido.