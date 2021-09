Ex-presidente do Sporting Sousa Cintra diz que álcool estragou vida do filho

“Ele não estava no seu juízo perfeito, porque senão não fazia aquilo”, disse esta terça-feira Sousa Cintra sobre o seu filho, que está a ser julgado no Tribunal de Portimão. Miguel Cintra é acusado de crimes graves, resultantes de disparos de caçadeira e incêndio, ocorridos em setembro de 2020, na zona da praia da Ingrina, em Vila do Bispo.





O ex-presidente do Sporting disse mesmo que “o álcool estragou a vida do Miguel”, mas garante que o filho, que está em prisão domiciliária, “quer mesmo ficar bom” e agora “toma os medicamentos”.