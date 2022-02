Um jovem de 16 anos foi baleado no abdómen, este sábado, a partir de um veículo em fuga na Rua Maria Lamas, em Camarate, Lisboa.Fonte hospitalar confirmou aoque a vítima morreu. Chegou a ser transportada para o Hospital de Santa Maria, em estado crítico, mas acabou por não resistir.Seguiam quatro homens no carro de onde foram feitos os disparos.A PSP esteve no Local, assim como a PJ, que recolheu indícios no local do crime e investiga o caso.