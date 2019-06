Mulher regada com álcool e queimada pelo companheiro

Um homem de 43 anos regou a companheira, de 41, com álcool, incendiando-a de seguida, dentro de casa do casal, durante a madrugada deste sábado, em Alpiarça, Santarém.A mulher, em chamas, conseguiu pedir auxílio aos vizinhos. O alerta foi dado cerca das 04h00.Segundo o que oconseguiu apurar, o homem barricou-se de seguida dentro de casa e, à chegada das autoridades, foi encontrado morto, tendo-se enforcado com uma corda.A mulher foi transportada para o hospital e encontra-se estabilizada. A mulher sofreu queimaduras no peito e nas costas. Já há uma equipa de psicólogos a acompanhar a vítima.As causas do crime ainda estão por apurar. No entanto, acredita-se que se trate de um caso de violência doméstica.