Um homem de 32 anos que está em prisão preventiva por alegadamente agredir o pai, em contexto de violência doméstica, é agora também suspeito de ser o autor de pelo menos cinco furtos em residências, em Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda.





De acordo com a GNR, os assaltos às residências terão ocorrido entre outubro do ano passado e o início do corrente mês de janeiro. Os militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Vilar Formoso desenvolveram várias diligências tendo como base fortes indícios do crime de furto qualificado e recolheram uma série de matéria factual que levou à identificação do homem, que terá realizado pelos menos cinco furtos em residências.