Homem colhido pelo metro quando urinava em Matosinhos

Vítima está em estado grave no Hospital de Santo António, no Porto.

Por Ágata Rodrigues | 01:30

Um homem, com cerca de 60 anos, foi atropelado pelo metro junto à estação Mercado, perto do Senhor de Matosinhos, às 11h10 de quinta-feira. A vítima atravessou o caminho relvado para urinar, quando foi surpreendido pelo metro. Os Bombeiros de Leixões receberam alerta e dirigiram-se ao local em imediato.



Um dos bombeiros presentes disse que a vítima foi encaminhada para o Hospital de Santo António e que se encontrava em estado grave.



Contactado pelo CM, Jorge Morgado, assessor da Metro do Porto, disse que se trata "de uma zona proibida a peões, exclusiva das composições e que a vítima não devia ter percorrido". Afirma o assessor que "quando o condutor reparou já era demasiado tarde".



O metro encontrava-se sem passageiros, o que "é normal, uma vez que é a penúltima linha, e de baixa procura", acrescenta Morgado.



Enquanto a vítima era socorrida, as últimas quatro estações de metro daquela linha - Matosinhos-Sul, Brito Capelo, Mercado e Senhor de Matosinhos - ficaram privadas da circulação de composições, que foi, ao que apurámos, reposta apenas por volta das 13h00.