Homem com canivete espetado no olho após tentar separar rixa no Bairro das Galinheiras em Lisboa

Um homem com cerca de 40 anos apareceu, este domingo, pelas 17h30 nos Bombeiros de Camarate com um canivete espetado no olho. A vítima disse que viu uma rixa no Bairro das Galinheiras e que se meteu para ajudar as pessoas.



Foi a pé desde o Bairro das Galinheiras até o quartel dos Bombeiros de Camarate, sempre com o canivete no olho, para pedir ajuda. Quando chegou ao quartel, os Bombeiros assistiram o homem e este foi, depois, transportado para o Hospital de Santa Maria, em estado grave. Os Bombeiros informaram a PSP do que aconteceu.