Homem com catana dá murro a polícia na Baixa da Banheira, na Moita

Fei detido um homem de 34 anos esta quinta-feira pelas 21h10 junto ao café denominado "Chave de Ouro", na Baixa da Banheira (Divisão do Barreiro) por se encontrar a ameaçar os proprietários do estabelecimento e clientes, com uma suposta arma de fogo e uma catana.No momento da abordagem o suspeito deferiu um "soco" na face do Agente Policial motivo pelo qual o mesmo utilizou a força necessária para o imobilizar e retirar-lhe a catana das mãos. Ao efetuarem uma revista sumária ao indivíduo foi encontrado na perna esquerda presa nas meias uma pistola de alarme da marca BBM 315 Auto, calibre 8 mm, de cor preta.