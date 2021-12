Homem com pulseira eletrónica por ameaçar mulher em Carrazeda de Ansiães

Um homem, de 47 anos, ficou obrigado a usar pulseira elétrónica e à obrigação de afastamento da vítima, a sua mulher de 50 anos, depois de ter sido detido pelos militares da GNR, pelo crime de violência doméstica, em Carrazeda de Ansiães.O arguido foi detido na passada terça-feira, por militares da GNR, na sequência de uma investigação por violência doméstica.As autoridades apuraram que "o suspeito agredia psicologicamente, de forma reiterada, a vítima, sua esposa de 50 anos, coagindo-a e fazendo-a temer pela sua integridade física".Ao que o CM apurou, os militares apreenderam duas armas de fogo, uma legal e outra ilegal, que não são do arguido mas que estavam ao seu alcance (pois eram pertença do pai da vítima).O homem foi presente a um juiz do Tribunal de Vila Flor e, além da obrigatoriedade de usar pulseira eletrónica, tem de se manter afastado da vítima em mais de 500 metros.Homem e mulher exploram um café e um restaurante neste concelho.