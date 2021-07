Uma investigação realizada em colaboração com as autoridades da Eslováquia levou a PSP a constituir arguido um homem que comprou, através da internet e de forma ilegal, um revólver. A aquisição foi feita através de um site daquele país da Europa de Leste.





Trata-se, segundo revelou esta quinta-feira a Polícia, de um revólver ‘Zoraki’, de fabrico turco e calibre ‘flobert’ (pressão de ar), apreendido com 200 munições do mesmo calibre. O armamento foi recolhido por agentes da PSP após o cumprimento de cinco mandados de busca, todos executados no distrito de Lisboa.