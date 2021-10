Um homem, de 34 anos, confessou esta terça-feira, no Tribunal de Coimbra, ter falsificado comprovativos de transferência bancária para se apropriar de carros, computadores, telemóveis e equipamento fotográfico sem pagar.A acusação descreve 13 casos em 2020 e início de 2021. O arguido acordava o preço com as vítimas, fingia que pagava, apresentando os comprovativos falsos, e ficava com os bens.