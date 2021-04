Homem detido por simular compras para burlar em Cascais

Um homem, de 43 anos, foi identificado pela GNR em Alcabideche, Cascais, suspeito dos crimes de burla e falsificação de documentos.



O detido foi alvo de várias denúncias, que descreviam um esquema de burlas com a venda de telemóveis e outros equipamentos informáticos através da internet.





Os militares apuraram que o suspeito "contactava as vítimas propondo a compra do aparelho e falsificava o comprovativo de pagamento feito por transferência bancária".Dava a morada de familiares para que as vítimas enviassem os bens. Em buscas realizadas quarta-feira, a GNR apreendeu quatro telemóveis e dois computadores, entre outro material informático.