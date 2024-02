Um homem de 20 anos fez vários roubos com faca, na Gare do Oriente, Lisboa, para “abandonar o País o mais rapidamente possível”, justificou à PSP quando foi detido. Segundo divulgou esta sexta-feira a PSP, a detenção ocorreu terça-feira à noite.Os agentes tiveram conhecimento de que um ladrão com faca estava a fugir. Conseguiram intercetá-lo junto à entrada do centro comercial, na posse da arma. Na esquadra estavam duas vítimas e uma reconheceu “de imediato” o assaltante, “afirmando que aquele o teria ameaçado com uma faca”, refere a PSP.